Giovani: Renzi, 'dal 21 a 24 agosto scuola per Under 30 a Lucca'

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Segnalo la scuola estiva Meritare l’Italia che si terrà al Ciocco (provincia di Lucca) dalle 19 di mercoledì 21 agosto fino alle 13 di sabato 24 agosto. La scuola è riservata a ragazze e ragazzi (in egual numero!) nati dopo il 1′ gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 2003. Io starò con i ragazzi per tutti e quattro i giorni e avremo ogni giorno ospiti diversi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"La responsabile del progetto è la professoressa Elena Bonetti (bonetti@matteorenzi.it). Il costo è di 100€ tutto compreso. Ovviamente per arrivare a coprire la cifra ci sarà bisogno del contributo di generosi finanziatori. Personalmente ho deciso di mettere per primo l’equivalente dello stipendio mensile di agosto che ricevo come senatore: se vogliamo dire che l’educazione dei ragazzi è importante devo essere il primo a metterci del mio, sia in termini di tempo che di soldi".

"La scuola sarà molto dura e – lo dico subito – ci sarà da studiare. Durante le sessioni i telefonini resteranno in camera. Questa idea dell’ottenere tutto senza fatica, senza studiare, senza sudore che Salvini e Di Maio hanno legittimato, deve essere sconfitta. Se uno vale uno, non studia più nessuno. Noi ci rivolgiamo a chi vuole studiare, a chi vuole far fatica, a chi vuole conoscere. A chi crede nel merito e vuole meritarsi l’Italia. Se conoscete ragazze e ragazzi interessati, dite loro di farsi avanti. Le iscrizioni chiudono il 30 luglio e speriamo di poter accogliere tutti coloro che ne faranno richiesta".