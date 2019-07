Lega: Zingaretti, 'Salvini in aula per discussione approfondita, italiani devono sapere'

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Sulla vicenda Salvini-Russia non molliamo e porteremo avanti una battaglia per la verità senza permettere nessun insabbiamento su chi ha giocato con la credibilità delle istituzioni e con le alleanze internazionali dell’Italia. Salvini venga in aula per una discussione approfondita senza reticenze dopo le omissioni e reticenze perché gli italiani devono sapere la verità”. Lo sottolinea il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti che oggi ha riunito la segretario al Nazareno.

"Si è conclusa la riunione della segreteria nazionale Pd con i capigruppo di Camera e Senato. Siamo stanchi -evidenzia Zingaretti- di continuare a parlare dei problemi e degli scandali e i giochi di potere di Lega e M5S e vorremmo invece affrontare i problemi degli italiani: lavoro, scuola, crisi economica, ambiente, salute".