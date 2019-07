Lega: Pd, 'Di Maio ci dà ragione su vertice Salvini ieri, problema è che ci governa'

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Anche il vicepremier Di Maio dà ragione a Zingaretti che ieri in un tweet aveva sottolineato come il vertice al Viminale con i sindacati serviva solo a far dimenticare l'affare Russia. Meglio tardi che mai. L'unico problema è che con Salvini ci governa Di Maio". Lo scrive in una nota il coordinatore della segreteria Pd Andrea Martella.