Autonomia: Zaia, 'un Paese di serie A e uno di serie B esistono già'

Verona, 16 lug. (AdnKronos) - “Solo chi non conosce il testo lo può etichettare come secessionista. Un paese di serie A e uno di serie B esistono già, grazie alla ‘mala gestio’ di Regioni e Comuni incompetenti. Autonomia vuole dire modernità e responsabilità e la nostra proposta si basa su solidarietà e sussidiarietà. Venerdì a Roma il prossimo incontro sul tema. Voglio essere positivo e fiducioso. E’ un fatto di rispetto anche dei cittadini, per gli oltre 2 milioni di veneti che l’hanno votata con il referendum”. Lo ha sottolineato il governatore del Veneto, Luca Zaia oggi in un incontro con il sindaco di Verona, Federico Sboarina.

“Sono perfettamente in linea con Zaia – ha detto Sboarina -, l’Autonomia non può più attendere ed è il progresso che il territorio chiede, come vuole la totalità dei cittadini veronesi e veneti. Bloccare un processo quando ormai è irreversibile è un atteggiamento medioevale”.