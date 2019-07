Autonomia: Zaia, 'siamo al Conclave, prima o poi arriverà la fumata bianca'

Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Così come siamo arrivati in fondo con le Olimpiadi e con le Colline del Prosecco patrimonio dell'Unesco, arriveremo in fondo alla partita dell'autonomia, che è diventata quasi un Conclave: a forza di fumate nere, alla fine vedremo anche una fumata bianca. Poi si tratterà di decidere se si firma o meno, ma in questo momento vedo di buon grado il fatto che il presidente del Consiglio ha avocato a sè la pratica, e questo mi fa dire ai veneti che quella che era un'utopia due anni fa, oggi è in agenda del governo, come discussione centrale nel Paese. La nuova riunione del Cdm sarà una discussione ulteriormente importante: ci sono i presupposti perchè il governo arrivi al suo interno con una proposta di bozza da proporre al Veneto, e ricordo che la nostra proposta l'abbiamo presentata ad ottobre 2018". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a margine dell'inaugurazione di una nuova struttura sanitaria dell'Azienda Zero a Padova.

"La modernità va nella direzione dell'autonomia, la responsabilità è autonomia, se si vuole che questo paese sprofondi nel Medioevo invece basta continuare così....", ha avvertito quindi Zaia.