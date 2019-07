Serie A, ecco il calendario

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - La Lega di Serie A ha comunicato le date del calendario per la stagione 2019-2020. Si inizia domenica 25 agosto, ci saranno 3 turni infrasettimanali il mercoledì (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020). Per quanto riguarda le soste saranno 5, l'8 settembre, il 13 ottobre e il 17 novembre e il 29 marzo per gli impegni delle squadre nazionali più la sosta del 29 dicembre con ripresa il 5 gennaio 2020. L'ultima giornata si disputerà il 24 maggio 2020.

Per quanto riguarda la Coppa Italia il calendario prevede il primo turno eliminatorio domenica 4 agosto, secondo turno domenica 11 agosto, terzo turno domenica 18 agosto. Mercoledì 4 dicembre in programma il quarto turno. Gli ottavi di finale andranno in scena mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio, il 29 gennaio i quarti. Semifinali, l'andata è fissata per il 12 febbraio con ritorno il 4 marzo. Il 13 maggio 2020 la finalissima.