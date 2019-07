Lega: Renzi, 'nel 2015 Salvini mi dava del bugiardo, oggi chi lo è?'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Nel dicembre 2015 Matteo Salvini usava questi toni sprezzanti verso chi chiedeva conto dei viaggi in Russia. Dopo i recenti avvenimenti, ciascuno può riflettere e valutare chi sia il 'bugiardo chiacchierone #AltoTradimento". Lo scrive Matteo Renzi su twitter rilanciando un post di Matteo Salvini del 2015 in cui il leader leghista scriveva: "Renzi bugiardo chiacchierone, mi attacca perchè secondo lui perdo tempo e faccio dei 'viaggetti' in Russia".