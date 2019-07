Milano: De Corato denuncia degrado area ex Fiar, 'autorità intervengano'

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Falò continui e un degrado generalizzato in via Giovanni Battista Grassi, a Milano, negli spazi abbandonati dell'ex fabbrica Fiar di fronte all'ospedale Sacco, sono stati ripetutamente segnalati dai residenti della zona all'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato.

"La situazione in via Grassi a Roserio continua ad essere preoccupante. L’arrivo, nei giorni scorsi, di due pulmini con una ventina di nomadi armati di materassi e arredi ha messo in allarme i residenti che oggi si sono nuovamente rivolti alla mia segreteria", denuncia l'assessore in una nota, raccontando di aver già inviato due settimane fa una lettera per avvertire il comandante della Polizia Locale di Milano, il questore e il comandante dei carabinieri della situazione.