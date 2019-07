Milano: Renzi, 'punto riferimento per tutti, basta pensare a Roma e Torino...'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Milano oggi è un punto di riferimento per tutto il resto d'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi all'iniziativa dei Comitati civici a Milano dove è presente in platea anche il sindaco Beppe Sala. "Basta vedere cosa sta succedendo a Torino o a Roma. Senza voler buttare la croce addosso a quelle due ragazze, il problema è che c'è un movimento che si basa sul pressappochismo, dicendo ad esempio dei no a iniziative importanti".