Sicurezza: M5S, 'Salvini dice sciocchezze, falsità per propaganda'**

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Non capiamo perché Salvini continui a dire sciocchezze e falsità riguardo agli emendamenti sul decreto sicurezza bis. Facciamo un attimo chiarezza. Gli emendamenti respinti, di cui parla Salvini, hanno anche la nostra firma. E questo Salvini lo sa bene. Dunque perché se la prende con il MoVimento? Perché ci attacca? Secondo quale logica?". E' quanto si legge nella pagina Facebook del M5S, che replica così alle parole del ministro e vicepremier.

"È chiaro che non c’è un problema politico ma tecnico: di inammissibilità degli emendamenti che non dipende dal MoVimento. Ai cittadini non interessano le polemiche, piuttosto ricordiamo che noi vogliamo risolvere veramente il problema del business dei migranti, per questo abbiamo presentato un emendamento che confisca immediatamente le navi delle Ong. Perché se vuoi fermare gli sbarchi, lo fai veramente con i fatti. Qui sembra che l’unico problema sia quello di cercare sempre consensi elettorali - attacca il M5S - sparando contro tutto e tutti. E questo non è un atteggiamento responsabile".

"Capiamo l’esigenze meramente propagandistiche, capiamo il problema dei finanziamenti dei fondi oscuri, ma dalla Lega ci aspettiamo sincerità. Dovrebbero dire sempre la verità ai cittadini. Punto. Lavoriamo bene e con la massima trasparenza. Sempre", conclude il M5S.