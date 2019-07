"Riformare la giustizia in Italia", parla l'Ocse

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - In Italia la priorità deve essere riformare il sistema giudiziario in favore di una maggiore semplificazione e per assicurare un'efficace lotta contro la corruzione. Questo il centro del nuovo Rapporto Ocse, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea, sulla crescita sostenibile.

"Un sano sistema giudiziario e un forte stato di diritto sono le condizioni per un'efficace implementazione delle riforme ed in particolare per assicurare condizioni paritarie. Questa è una priorità chiave in Cina, Grecia, Indonesia, Italia, Messico e Russia", si legge nel documento. In questa cornice "le raccomandazioni abbracciano misure per il contrasto della corruzione, per il rafforzamento e la semplificazione delle procedure giudiziarie, il miglioramento degli appalti pubblici, in particolare nelle economie avanzate".

"L'incertezza dell'economia globale - scrive l'Ocse - dovrebbe spingere i governi a attuare riforme che rafforzino la crescita sostenibile, aumentare reddito e opportunità per tutti".