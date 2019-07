Ucina: "Bene calendarizzazione in Cdm del decreto correttivo a Codice nautico"

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "E' un’occasione troppo importante e, nonostante il poco tempo disponibile, il Governo non può mancarla". Così il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, riguardo l'esame in Consiglio dei Ministri del testo preliminare del Decreto correttivo al Codice della nautica, che deve poi ricevere il parere delle Commissioni parlamentari e tornare a Palazzo Chigi per l’approvazione definitiva. Il termine per l’adozione definitiva da parte della Presidenza del Consiglio scade il prossimo 12 agosto.

Cecchi sottolinea che "per questo, appena insediato, ho incontrato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, e ho scritto al premier, Giuseppe Conte. E’ stato fatto un grande lavoro con gli uffici tecnici e siamo soddisfatti di ogni sforzo in atto per portarlo a compimento".

Il "correttivo" vuole completare la riforma in termini di snellimento amministrativo, introduce alcune semplificazioni per le unità commerciali, risolve la questione della conduzione dei motori fuoribordo 2 tempi a iniezione.