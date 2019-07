Gridelli (Ismett): "Puntare sempre più sulla prevenzione"

Riforme, via libera aula Senato a taglio parlamentari con 180 sì

Roma, 11 lug. (askanews) - Sì del Senato al taglio dei parlamentari. Nell'Aula via libera in seconda deliberazione, al ddl contenente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, con 180 sì: i no sono stati 50, nessun astenuto. Il provvedimento torna ora alla Camera per la sua ultima lettura. Molto soddisfatto il leader del Movimento ...