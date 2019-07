Lega: Rizzo (Pc), 'Salvini e la Russia? nostro Paese da sempre a sovranità limitata'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Io sono stato per tanti anni assieme a un uomo che chiamava Armando Cossutta, un uomo che conosceva la politica internazionale e una delle frasi che mi colpì molto, quando ci furono le rivelazioni del dossier Mitrokhin, è questa: 'Le informazioni si gestiscono, non si divulgano'. In questo mondo ci sono tante informazione. Informazioni che si gestiscono, oggi forse ancora di più che nel passato, e si usano quando si ritiene opportuno". Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, che da domani al 20 luglio terrà la sua festa nazionale a Roma nel quartiere Tiburtino, parla così all'Adnkronos della vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega.

"Io non sono in grado di entrare nel merito di questa storia dei finanziamenti alla Lega dalla Russia. Ma posso che il nostro Paese ha da sempre una sovranità limitata e tanti sono gli episodi che lo raccontano. All'inizio del dopoguerra sembrava che questo Paese potesse avere un minimo di autonomia nella politica energetica si è visto che fine ha fatto. Penso al fattore K che il Pci ha risolto solo sciogliendosi. Penso all'episodio di Sigonella dove Bettino Craxi ebbe un piccolo sussulto di autonomia rispetto agli Stati Uniti e quello fu l'inizio della sua fine. Di lì a poco sia Craxi che il suo ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ebbero qualche guaio da Mani Pulite..."

"La stessa vicenda di Berlusconi che è una vicenda da leggere anche in senso storico e io non penso che Berlusconi sia andato in crisi per la vicenda delle signorine ma quando apre sulla politica energetica un rapporto di un certo tipo con Putin e rispetto al petrolio con Gheddafi, Tutti segnali che l'Italia è un paese a sovranità limitata. Non ho gli argomenti per leggere la vicenda di Salvini, ma credo che l'Italia sia ancora dentro questa dinamica e che non sia affatto cambiata".