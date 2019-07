Scuola: Pd, 'test Invalsi pietra tombale su regionalizzazione' (2)

(AdnKronos) - "I dati che emergono, inoltre, mettono una pietra tombale -aggiunge Sgambato- sul progetto di regionalizzazione della scuola avanzata dal governo. Alla luce della fotografia Invalsi, infatti, proseguire su questa strada sciagurata, significherebbe consegnare gran parte del Paese a una desertificazione di prospettive senza precedenti.

"Il governo – continua l’esponente dem – non può far finta che questo problema non esista, a meno che il suo obiettivo non sia proprio quello di avere cittadini con scarso spirito critico, facili preda di un linguaggio demagogico e populista. Siamo tutti d’accordo che la qualità della democrazia passi dal suo sistema di istruzione? Di Maio stamattina dice che l’unità del sistema scolastico non può essere messa in discussione e fa saltare il tavolo. Ed allora – conclude Sgambato – perché continua a sostenere un governo a trazione leghista che invece sulla regionalizzazione si sta giocando tutto?”.