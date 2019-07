Migranti: Trenta, 'blocco porti? Salvini non me l'ha chiesto'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l'immigrazione? "Ma guardate, io questa cosa l'ho letta dai giornali perché il ministro Salvini non me l'ha chiesta". Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, lasciando il vertice a Palazzo Chigi sull'immigrazione. A chi gli domanda se quella di Salvini fosse una provocazione per finire sui giornali, "a volte le parole vengono fraintese", la Marina Militare "continuerà a fare quel che ha sempre fatto", agendo "nell'ambito delle 24 miglia marittime in concorso con la Gdf o la Guardia costiera". Trenta rimarca anche come una nave della Marina Militare schierata a difesa dei porti "creerebbe problemi". A chi gli domanda se sulla Marina comandi lei o il responsabile del Viminale, "la Marina risponde al ministro di riferimento", dunque alla Difesa.