Saldi: a Treviso in gara per la miglior danza in vetrina (2)

(AdnKronos) - “Proprio le vetrine in questo periodo di saldi solitamente si svuotano – spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli di Progetto Danza Treviso – e l'idea di riempirle con i ballerini e le loro coreografie ci è sembrata un'occasione per avvicinare le persone alla danza e per promuovere anche lo shopping in tempo di saldi. Se si pensa a Danza in Vetrina, la sfida - continuano - non è per nulla facile: lo spazio in cui i ballerini possono muoversi è ridottissimo rispetto ad un normale palcoscenico e le coreografie, per quanto eseguite dai danzatori con grande naturalezza, devono essere costruite al millimetro rispetto all'area della vetrina. La parte più stimolante della competizione è che i partecipanti dovranno contestualizzare la loro coreografia anche in base alla tipologia di negozio".

"Con questa bellissima iniziativa, l'arte e la danza vanno ad impreziosire le vetrine di un centro storico unico come quello di Treviso - sottolinea l'assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti - Siamo certi che questo concorso non solo rappresenterà un elemento distintivo e attrattivo ma sarà anche un modo intrigante per diffondere la bellezza e l'armonia del ballo anche in luoghi apparentemente inconsueti". Il Concorso si svolgerà in concomitanza del 33° stage internazionale di danza alla Ghirada di Treviso con i più grandi professionisti del mondo della danza.