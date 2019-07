Pescara: grandinata e nubifragio, danni e feriti**

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Violenta grandinata a Pescara, con chicchi grandi come arance. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco, intasati per le numerose richieste di soccorso. E da qualche ora in gran parte della città non c'è luce. Ingenti danni, con auto, parabrezza tetti e vetri spaccati dalla grandine. Si conterebbero anche decine di feriti, giunti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove sono stati sottoposti alle prime cure. Subito dopo la grandinata, un forte nubifragio si è abbattuto sulla città. Nelle strade del centro l'acqua scorre a fiumi.