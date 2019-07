Unesco: Zaia, 'dopo Colline Prosecco la Cappella degli Scrovegni'

Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - "Non nego che ne abbiamo parlato anche in Azerbaijian con gli addetti ai lavori. Gli Scrovegni sono un bel biglietto da visita, sosteniamo la candidatura fino in fondo. Avere un altro sito Unesco in Veneto non sarebbe male. La Cappella degli Scrovegni a Padova e' la nostra Cappella Sistina". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi a Venezia.