Migranti: Orfini, 'in questo Paese accadono cose inquietanti' (2)

(AdnKronos) - "Ovviamente dichiarammo subito che, a differenza di Salvini, qualora si fosse arrivati a processo avremmo rinunciato all'immunità. Ma soprattutto iniziammo con i nostri legali a costruire una memoria difensiva che non solo è servita a smontare le accuse, ma ha evidenziato un fatto molto grave: qualcuno ha scelto di denunciare dei parlamentari di opposizione che nel pieno rispetto della legge stavano semplicemente facendo il loro lavoro. E quel qualcuno sono corpi dello stato che rispondono al governo. Non sappiamo chi abbia dato l'ordine e perché, ma vogliamo capirlo. A noi non interessa semplicemente il riconoscimento della liceità del nostro operato, che siamo certi arriverà. A noi interessa capire cosa è accaduto, perché non è normale. Almeno non lo è in uno stato di diritto", conclude.