Ue: Corrao, 'non è poltronificio, due commissari in più spreco da 2 mln'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Mi auguro che il Consiglio e il Parlamento europeo si oppongano a questo inutile gioco di poltrone. L’S&D e RE (ex alde) dicano no a questo costoso capriccio e brutto vizio di considerare le Istituzioni pubbliche come dei poltronifici. Stiamo parlando di soldi pubblici e lo sperpero di altri 2 milioni di euro, oltre ai 12,6 per il solo 2019, è una vergogna. I cittadini non meritano questo trattamento”. Lo dice l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao sulla richiesta di Romania ed Estonia di sostituire per pochi mesi i loro commissari Ue eletti al Parlamento europeo.