Rifiuti: assessore Bottacin, 'in Veneto incendi fenomeno contenuto' (2)

(AdnKronos) - Bottacin ricorda, inoltre, i finanziamenti destinati a enti pubblici e privati per dotare di videosorveglianza gli impianti rifiuti, “iniziativa – sottolinea - promossa anche allo scopo di dare supporto agli inquirenti in caso di eventuali indagini”, nonché “il grande lavoro di Arpav, che non ha eguali in Italia per numero di controlli e campionamenti”.

“Siamo costantemente sul pezzo, ma non per questo intendiamo abbassare la guardia – conclude Bottacin – e seguiteremo anzi ad aumentare le iniziative per ridurre ulteriormente l’incidenza di roghi e incendi e per monitorare con attenzione un fenomeno che, anche se in modo limitato, rappresenta pur sempre una minaccia per il nostro territorio. Presenteremo le iniziative di vigilanza e contrasto adottate in Veneto anche alla Commissione bicamerale Ecoreati, in questi giorni in missione in Lombardia e poi in Veneto dove affronterà la questioni collegate al Sin (sito di interesse nazionale) di Marghera e ai Pfas”.