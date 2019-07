Rifiuti: Di Maio, 'Ama tra caldo, afa e difficoltà sta ripulendo città'**

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Questa mattina con Sergio Costa e Virginia Raggi. Per Roma, per i romani e per tutti gli operatori Ama che in questi giorni con il caldo, l’afa e tutte le difficoltà del caso stanno ripulendo la città!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, postando una foto che lo ritrae in compagnia del responsabile dell'Ambiente, Sergio Costa, e della sindaca di Roma Virginia Raggi. Di Maio ha tardato di una mezz'ora al tavolo con i sindacati autonomi a Palazzo Chigi -appuntamento in agenda per questa mattina alle 10- proprio per assicurare la propria presenza al ministero dell'Ambiente, dove con Raggi e Costa ha avuto un pre-vertice al quale ha preso parte anche il Prefetto di Roma Gerarda Pantalone.