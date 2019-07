Milano: Giudici (Lega), 'tenere alta attenzione su tema incendi rifiuti'

Calcio femminile, giocatrici Usa accolte a New York come eroine

Roma, 9 lug. (askanews) - Le campionesse del mondo di calcio, le giocatrici americane che hanno conquistato i Mondiali femminili, hanno fatto ritorno a New York, acclamate dal pubblico e da un tifo mai visto per il calcio femminile. Al loro arrivo all'aeroporto di Newark sono state salutate dal governatore dello Stato del New Jersey, e sulle note di "We Are the Champions dei Queen". Ups musicale ...