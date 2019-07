Migranti: Palazzotto (Mediterranea), 'surreale ipotesi ripartenza per Malta'

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Il capo missione Erasmo Palazzotto a bordo della Nave Alex di Mediterranea Saving Humans attraccata al porto di Lampedusa esclude la possibilità che migranti e equipaggio possano scendere in banchina per utilizzare i bagni chimici e poi ripartire alla volta di Malta. "Ci sono voci che si rincorrono ma mi sembra un'ipotesi surreale - dice all'Adnkronos - Se esistono le leggi, se viviamo ancora in uno Stato di diritto non si può imporre a un comandante di fare qualcosa che non è in grado di fare".

"Non c'è neanche un magistrato che si sta occupando della vicenda - ha aggiunto - In questo momento c'è un medico a bordo insieme ad alcuni operatori sanitari. Non sappiamo ancora nulla di quello che accadrà".