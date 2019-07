Caldo: Coldiretti, domani apre primo Expo dei frutti esotici italiani

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Con il caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9 al villaggio della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da piazza del Cannone a piazza Castello. Saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, Gherardo Colombo ex magistrato e presidente Uecoop, Gian Carlo Caselli presidente comitato scientifico Osservatorio Agromafie, Andrea Fanzago responsabile area povertà della Caritas ambrosiana e l’allenatore della Nazionale femminile di calcio Milena Bertolini che sarà premiata nell'appuntamento su sport e cibo.

Sarà presentato il rapporto della Coldiretti su 'I tropicali italiani' che fotografa un fenomeno esploso con i cambiamenti climatici e destinato a modificare in maniera profonda i comportamenti di consumo nei prossimi anni, ma anche le scelte produttive delle stesse aziende agricole. I primi frutti esotici 100% Made in Italy, saranno mostrati per la prima volta assieme alle storie dei produttori che hanno scommesso su questo tipo di produzioni per non arrendersi agli effetti dei cambiamenti climatici. Si tratta della punta dell’iceberg dei effetti del surriscaldamento sul paesaggio, sulla distribuzione e stagionalità delle coltivazioni e sulle stesse caratteristiche dei prodotti più tipici del Made in Italy.

Nella giornata finale del villaggio Coldiretti ci sarà il focus sui numeri inediti dei cittadini costretti a chiedere aiuto per mangiare con i pacchi dono o nelle mense illustrati nel rapporto su 'La povertà a tavola' o le forme diffuse di solidarietà con l’iniziativa 'La spesa sospesa' che offre la possibilità ai visitatori di lasciare pagati frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare a chi non può permetterseli.