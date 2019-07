Gregoretti: il cordoglio del Teatro Massimo di Palermo

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - La Fondazione Teatro Massimo di Palermo esprime il suo cordoglio per la morte di Ugo Gregoretti, regista televisivo e teatrale, "anche in campo lirico, dove è stato appassionato interprete e divulgatore di Rossini, autore al quale il suo spirito acuto e ironico era particolarmente vicino". "Al figlio Lucio, compositore, e a tutti i familiari vanno le condoglianze della Fondazione - si legge in una nota - Al Teatro Massimo si ricordano nel 1999 la regia di 'Una favola per caso', spettacolo di Lucio Gregoretti e Nicola Sani, mentre nel 2016 Ugo Gregoretti e Andrea Camilleri erano stati interpreti de 'Il Gatto e La Volpe ne Il Pinocchio (mal)visto dal Gatto e la Volpe'".