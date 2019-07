Famiglia: Fontana, 'assegno da 100 a 300 euro per figli fino a 26 anni'

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Il governo lavora a un assegno che va dai 100 ai 300 euro per ogni bambino dai 0 ai 26 anni. Crediamo così di riuscire a contrastare il calo demografico". Lo ha sottolineato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, in un'intervista al Tg5. "E' chiaro - ha aggiunto il ministro leghista - che tenteremo anche a livello europeo di far capire alla Commissione Europea che gli incentivi per la natalità devono essere considerati come un investimento".