Premio Strega: Franceschi (Grafica Veneta), 'nella notte ristampa di M'

Padova, 5 lug. (AdnKronos) - Dopo un testa a testa fino a tarda sera, il Premio Strega giunto alla 73^ edizione e' andato ad Antonio Scurati con "M" edito da Bompiani. "Che fosse il favorito - dice Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta Spa - si intuiva, ma fino all'ultimo minuto non si sa mai. E siccome anche l'imprevisto fa parte del nostro mestiere abbiamo atteso in stabilimento il verdetto. Nella notte la divisione H24 ha acceso le rotative più veloci e ristampato migliaia di copie con relativa fascetta cosi che i lettori oggi potranno fare incetta dei nuovi volumi aggiornati".

"Complimenti a tutte le case editrici in gara e agli autori che operano per diffondere la cultura - continua Franceschi - alla squadra di turno va il mio plauso per aver fermato la scolastica 2019/2020 e sistemato l'urgenza per poi riprendere subito la tiratura di antologie, vocabolari, libri di testo e dizionari vari per tutte le scuole del mondo".