Autonomia: Gruppo Zaia, M5S sta lavorando per impedire la grande riforma

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - “Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le legittime richieste di chi vuole un Paese più efficiente e moderno”. E’ dura la replica del capogruppo Silvia Rizzotto alle parole del Ministro Lezzi sul percorso della riforma dell’Autonomia, ”laddove l’esponente pentastellato rivendica il risultato di esser riuscita a rivedere gli accordi sui fondi e, a breve, di metter mano anche alle competenze".

"L’impressione che tutti hanno è che per cercare di salvaguardare le ultime sacche di voti, il Movimento 5 Stelle stia lavorando per impedire la grande riforma dell’Autonomia. Il prezzo da pagare non sarebbe solo, nel caso, il mancato accordo politico, o l’aver disatteso il voto di milioni di italiani che sicuramente se ne ricorderanno nelle urne. Il punto è bloccare un' Italia, un paese più moderno ed efficiente, e la cui unica responsabilità è di quel movimento che a parole voleva stravolgere il Paese per renderlo migliore”, chiude Rizzotto.