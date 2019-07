Saldi: Ascom Vicenza, si spenderanno 100 euro a persona

Vicenza, 5 lug. (AdnKronos) - Domani sarà il giorno in cui si darà ufficialmente il via ai saldi estivi. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto in saldo di articoli di moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi e tessile per la casa) circa 224 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. L’acquisto medio per persona sarà invece di 97 euro.

“L’auspicio è che i saldi sappiano stimolare lo shopping – afferma Marisa Lunardon di Federmoda Confcommercio Vicenza – e a far ripartire le vendite. Purtroppo per quanto possano andare bene, più di qualche negozio di abbigliamento non riuscirà a recuperare i mancati incassi dei mesi primaverili, periodo in cui le avverse condizioni meteo hanno fortemente segnato in negativo le vendite".