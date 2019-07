Roma, 5 lug. (Labitalia) - Torna #ioVINCO con Nexi-special edition 2019, il concorso che mette in palio tanti premi al giorno. La meccanica di ioVINCO è chiamata 'instant win': si guadagna una o più surprise box per ogni transazione superiore a 2 euro, si giochi e si sa instantaneamente se si vince. Con le transazioni superiori a 250 euro si guadagna una surprise box special per provare a vincere premi più esclusivi e di alto valore. Il concorso è già attivo e si potrà giocare fino al prossimo 31 luglio.

Impossibile non vincere: sono tre le diverse tipologie di surprise box che garantiscono premi certi, premi speciali e tante opportunità per vincere sempre con ogni acquisto. Più si usa la carta Nexi, più si vince; paga anche i piccoli acquisti per accumulare surprise box, infatti se si paga mobile si raddoppiano le occasioni di vincere.

Ogni acquisto con carta maggiore di 250 euro regala una surprise box special, con cui vincere premi di brand prestigiosi come Fitbit, Garmin e tanti altri. Facendo un acquisto superiore ai 2 euro, si riceve una surprise box su Nexi Pay, mentre 1 Surprise Box Extra per pagamenti mobile e social share, 1 Surprise Box Bonus su soglie e, 1 Surprise Box Special per transazioni maggiori a 250 euro.

Oltre alle surprise box generate grazie alle transazioni, si possono accumulare una surprise box extra attraverso pagamenti mobile (effettuati in negozio in modalità contactless utilizzando lo smartphone abilitato, con inclusione dei pagamenti Apple Pay, Samsung Pay ed eventuali nuove modalità di pagamento mobile che potranno essere attivate durante il periodo di durata del concorso) e condivisione della vincita sui social network.

Le surprise box vengono generate automaticamente nel momento in cui una transazione valida effettuata (di importo pari o superiore a 2 euro) sia autorizzata da Nexi, consentendo al partecipante di giocare sull'app Nexi Pay o dell'area Privati Nexi, nella sezione dedicata a ioVINCO. La surprise box sarà disponibile su ioVINCO indicativamente entro 30 minuti dall'autorizzazione della transazione.