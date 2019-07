Italia-Russia: menù a base di pesce nella cena a Villa Madama

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Menù a base di pesce nella cena offerta a Villa Madama dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Si inizia con l'incontro tra il pescato e il crostaceo con dadolata di mela verde e pesca.

Quindi come primo mezzemaniche con moscardini, gamberetti e scorfano. Per secondo spigola agli agrumi e come contorno flan di verdure di campo. Per concludere fragoline di bosco con gelato alla vaniglia prima del caffè.