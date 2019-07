Venezuela: Conte, 'soluzione politica per elezioni democratiche' (2)

Spazio, Parmitano in quarantena racconta i passi verso il lancio

Baikonur, 4 lug. (askanews) - L'astronauta dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano è arrivato assieme al suo equipaggio della Expedition 60/61 a Baikonur, in Kazakhstan, dove si trova in quarantena in vista del lancio, previsto per il 20 luglio 2019, per la sua seconda missione spaziale di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale, "Beyond" ...