'Ndrangheta: gip, 'consigliere arrestato uomo di fiducia di Spagnolo'

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - C'è anche il consigliere comunale di Ferno (Varese) Enzo Misiano tra gli arrestati dell'ultima inchiesta sulla 'ndrangheta coordinata dalla Dda di Milano. Secondo gli inquirenti "in più occasioni" avrebbe svolto il ruolo di "intermediario tra il mondo politico ed alcuni esponenti di spicco della cosca mafiosa, tra i quali Giuseppe Spagnolo, Mario Filippelli, Emanuele e Salvatore De Castro ed esponenti della famiglia dei De Novara. In più circostanze, Misiano - emerge nell'ordinanza firmata dal gip Alessandra Simion - si propone per dirimere controversie che esulano dalle sue competenze politiche".

La sua partecipazione "al sodalizio mafioso emerge chiaramente da molte intercettazioni. Egli ricopre l'incarico di consigliere comunale, appartenente alla compagine politica Fratelli d'Italia, presso il comune di Ferno ed è, inoltre, membro della Commissioni elettorale e di quella per lo sviluppo del territorio. L'indagato, in più circostanze, svolgeva le funzioni di autista di Spagnolo, durante le visite di quest'ultimo in territorio lonatese".