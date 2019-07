Premio Fair Play-Menarini, i big alla premiazione

Arezzo, 4 lug. - (AdnKronos) - Sale l'attesa per la serata conclusiva del XXIII Premio Internazionale Fair Play - Menarini. Una notte di stelle che avrà il suo clou nella cerimonia ufficiale di consegna dei premi in programma oggi, giovedì 4 luglio. Teatro del galà di premiazione sarà, per il settimo anno consecutivo, il Loggiato di Giorgio Vasari, in piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino (Arezzo) che ospiterà i big dello sport mondiale, pronti a condividere con il pubblico successi agonistici e storie di grande umanità.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nei primi due giorni di iniziative, il Premio Fair Play-Menarini ha inoltre ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio e quello del Sottosegretario di Stato con delega allo sport.

“Ci troviamo ormai al rush finale di questa edizione – Menarini e non possiamo che sentirci veramente emozionati – spiega Angelo Morelli, presidente del Comitato organizzatore – Poter vivere, anche se per poche ore, a stretto contatto con dei campioni di così grande spessore ci arricchisce molto, soprattutto dal punto di vista umano e valoriale. Quando abbiamo dato alla luce questa idea nel lontano 1997, siamo stati considerati dei visionari; oggi invece il termine fair play è fortunatamente un vocabolo di uso comune e viene impiegato non soltanto nel mondo dello sport, ma anche nel campo dell’imprenditoria e, se vogliamo, nella vita di tutti i giorni. Gli sportivi di alto livello hanno dunque una responsabilità che va ben oltre l’onorare la maglia che indossano, il club in cui militano o la nazione che rappresentano: agli occhi delle giovani generazioni, essi incarnano lo spirito e l’essenza stessa dello sport.”

La conduzione della serata vedrà nuovamente al timone la coppia formata dal giornalista Lorenzo Dallari e dall’ex pallavolista Rachele Sangiuliano.

Trasmessa in diretta su SportItalia (e sul canale 225 di Sky) a partire dalle ore 20.30, la cerimonia vedrà infatti al centro della scena i protagonisti dell’edizione 2019. Oltre all’ex calciatore brasiliano Zico, all’atleta Gabriela Szabo e all’ex cestista bulgaro Georgi Glushkov, incontreremo a Castiglion Fiorentino un simbolo della pallacanestro italiana come Antonello Riva (premio “Carriera nel fair play”), il presidente della Lega B Mauro Balata (menzione “Fair play e solidarietà”), l’ex responsabile medico della Nazionale Italiana di calcio Enrico Castellacci (categoria “Fair play e salute”) e la campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi (premio “Fair play e ambiente”). L’atleta “Modello per i giovani” di questo 2019 è invece la ventinovenne Federica Brignone, considerata oggi una delle atlete di punta dell’attuale Nazionale italiana di sci alpino, mentre a ricevere la targa “Sport e vita” sarà anche l’ex calciatore bianconero Franco Causio.

E se i “Personaggio mito” di quest’anno sono l’ex ginnasta russa Svetlana Khorkina e l’ex pallanuotista Gianni De Magistris, il premio giornalistico “Narrare le emozioni” spetta al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Non mancheranno inoltre il riconoscimento “Valori sociali nello sport” assegnato al Comitato Olimpico Sammarinese, e la categoria “Promozione dello sport” con la campionessa di biathlon Dorothea Wierer. A rappresentare il territorio aretino, sarà invece il ciclista castiglionese Daniele Bennati, ambasciatore nella sezione “Fair play modello di vita”. Due infine i premi speciali assegnati: “Studio e sport” promosso in collaborazione con il Centro sportivo delle Fiamme Gialle e vinto dalla giovane nuotatrice Caterina Ceccarelli, e il premio “Sustenium Energia e cuore” che, quest’anno, porta il nome di Andrea Giani, uno dei più grandi pallavolisti di tutti i tempi.