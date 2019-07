Padova: narcotizza 93enne per rubargli il bancomat, arrestata badante (3)

(AdnKronos) - Gli esiti dell’attività investigativa sono stati riferiti all’Autorità Giudiziaria che, concordando con l’ipotesi accusatoria formulata, richiedeva al Gip del Tribunale di Padova l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti della responsabile. la 40enne romena ieri mattina, è stata rintracciata nell’abitazione di un anziano di Due Carrare (Pd), dove attualmente vive e lavora come badante, per essere trasferita alla Casa Circondariale di Verona, come indicato dal provvedimento a suo carico.

I Carabinieri invitano eventuali ulteriori vittime della donna arrestata o coloro che siano venuti a conoscenza di fatti analoghi con lei protagonista, a contattare, tempestivamente, la Stazione dell’Arma di Ponte San Nicolò (Pd).