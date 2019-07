Menarini: "Il 2019 si è aperto in crescita"

Firenze, 4 lug. - (AdnKronos) - Il 2019 "si è aperto in crescita" per il Gruppo Farmaceutico Menarini, "soprattutto con delle dinamiche interessanti nei paesi dell'Oriente, in particolare in Cina. La Cina continua a mostrare una dinamicità, una capacità di crescita a cui noi prestiamo molta attenzione". Lo ha detto Lucia Aleotti, membri del Board di Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze durante la cena di gala della XXIII edizione del Premio Internazionale Fair Play-Menarini.

Aleotti si è soffermata anche sullo 'stile' imprenditoriale del Gruppo Menarini. "Noi cerchiamo sempre di costruire su basi solide, quindi tanto lavoro, tanta ricerca, tanta attenzione al paziente e anche il più possibile attenzione a tutti gli aspetti che riguardano la vita aziendale", ha aggiunto.

Quanto all'impegno del Gruppo farmaceutico fiorentino in favore del premio sportivo Fair Play, Lucia Aleotti ha osservato: "Nei valori del fair play, per una competizione corretta, noi crediamo molto ed è anche per questo che siamo sponsor da diversi anni".

Aleotti è stata nominata consigliere speciale per l'imprenditoria femminile dal sindaco di Firenze, Dario Nardella: "E' un grande onore", ha detto ai giornalisti.

"Sono stata sorpresa dalla telefonata che ho ricevuto dal sindaco, e che mi ha ovviamente riempito di orgoglio - ha aggiunto Aleotti - . Poter fare qualcosa per le donne e per l'imprenditoria mi inorgoglisce. Sono felice soprattutto poter fare qualcosa a Firenze e per Firenze, che è nel mio cuore. Per me questa è una grande gioia".