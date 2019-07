Fisco: Conte, 'sì a flat tax e contrasto evasione'**

Salvini: "Sassoli? Come partenza non e' il massimo, ma lavoriamo per cambiare regole"

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 Salvini Sassoli come partenza non e' il massimo, ma lavoriamo per cambiare regole Le parole del Ministro dell'Interno Matteo Salvini prima di entrare a Palazzo Chigi per il vertice sull'Autonomia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev