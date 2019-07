Ue: Salvini, 'bella giornata per Italia nonostante tifo di tanti contrario'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "E' una bella giornata per l'Italia nonostante tutti quelli che tifavano per il contrario". Così il vicepremier Matteo Salvini facendo il suo ingresso a Palazzo Chigi per l'incontro sull'Autonomia commentando la decisione dell'Ue di non avviare una procedura di inflazione nei confronti dell'Italia. "Niente inflazione, spread sotto i 200, occupazione, posti di lavoro al massimo storico da tanti anni da questa parte, lo Stato - sottolinea Salvini- sta spendendo di meno incassando di meno e quindi piano piano il motore si è riavviando e il motore ha bisogno di benzina, quindi del taglio delle tasse, quindi la flat tax per imprese e famiglie, la faremo. Non per tutti e non subito ma la faremo", sottolinea Salvini.