Conti pubblici: Conte, 'politica economica governo oculata e consapevole'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidità dei nostri conti pubblici e sulla bontà e sull’efficacia delle politiche adottate dal mio Governo. L’Italia è un grande Paese, credibile, e anche oggi ne abbiamo avuto ulteriore conferma". Lo scrive il premier Giuseppe Conte, in un post su Facebook in cui commenta la decisione dell'Ue di non attivare la procedura d'infrazione sui nostri conti pubblici.

"Abbiamo difeso anche questa volta gli interessi dei cittadini e delle imprese italiane, senza arretrare rispetto alle misure qualificanti della nostra Manovra, tutelando welfare e diritti sociali. Questo significa - rivendica il presidente del Consiglio - che nell’ultima Legge di bilancio, come ribadito più volte, avevamo impostato una strategia di politica economica oculata e consapevole".