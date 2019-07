Autonomia: Salvini, 'visto Zaia-Fontana, Lega pronta da tempo'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Quando le autonomie approderanno in Cdm? "Non lo so, è un'altra riunione" quella di questa sera a Palazzo Chigi. "Io ho pranzato oggi con Zaia e Fontana, stasera ci sono tutti i ministri 5 Stelle, quindi speriamo che sia l'ultima volta, poi le domande son sempre quelle... Io vado, alle 19 son lì". Lo dice il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio per il question time.