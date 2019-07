Camera: Salvini, 'deputate troppo scollate? A me non dispiace...'**

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Deputate troppo scollate a Montecitorio d'estate? "A me non dispiace...". Risponde così, arrivando alla Camera per il question time, il vicepremier e ministro Matteo Salvini a chi gli chiede della protesta social del deputato Fdi Federico Mollicone che ieri, in un post su Facebook e con tanto di foto, ha puntato il dito sulle colleghe a suo dire in versione troppo balneare nei mesi caldi dell'anno.