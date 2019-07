Migranti: gip, 'navi Gdf considerate navi da guerra solo in porti esteri'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Le navi della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia una autorità consolare". E' quanto scrive la gip Alessandra Vella nel provvedimento con il quale è stata liberata Carola Rackete. "Nella fattispecie - dice il giudice - la nave della Guardia di Finanza ha operato al contrario operava in acque territoriali, all'interno del porto di Lampedusa".