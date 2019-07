Corruzione: assessore Sicilia, 'Siri non è mai intervenuto'**

Palermo, 2 lug. (Adnkronos) - "Siri non è mai intervenuto. Vi dirò di più: Arata mi ha detto che poteva rivolgersi a lui per sbloccare la situazione dei comuni che rischiavano di andare in default e io gli ho detto ‘grazie no’". Così l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon durante l’audizione in commissione regionale Antimafia.