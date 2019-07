Eutanasia: Quagliariello, 'rischio introduzione senza dibattito'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - “Nonostante il disperato appello dei genitori, in Francia è stato deciso di eseguire da oggi la sentenza di morte per fame e per sete contro Vincent Lambert. Perché un genitore che chiede la morte di un figlio disabile è più ascoltato dai media, dai medici e dalla magistratura di un genitore che chiede di prendersi cura del proprio figliolo? Non so darmi una risposta!" Lo afferma il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’.

"So solo -aggiunge- che è in gioco la stessa civiltà occidentale e che, per quanto riguarda l’Italia, abbiamo meno di tre mesi di tempo prima di arrenderci al definitivo ingresso dell’eutanasia nel nostro ordinamento senza nemmeno la possibilità di discuterne. E’ questo che vogliamo?”