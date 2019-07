Migranti: Faraone, 'Anche il Pd a Palermo a presidio solidarietà per Carola'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Anche il Partito Democratico sarà presente oggi a Palermo alla manifestazione di solidarietà nei confronti del capitano della SeaWatch 3 Carola Rakete". Lo afferma il senatore Davide Faraone, segretario siciliano del Pd che sottolinea: "Parteciperemo insieme a oltre 60 associazioni, tra cui Legambiente, Acli, Comunità S.Egidio, Save the Children Italia, per chiedere maggiori tutele per chi fugge dalla disperazione e per manifestare la nostra vicinanza a Carola Rackete chiedendo il suo rilascio e il dissequestro della imbarcazione".