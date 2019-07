Migranti: notte ai domiciliari ad Agrigento per Carola, oggi decisione gip

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Ha trascorso la notte in una abitazione provata di Agrigento, sempre agli arresti domiciliari, Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, che ieri è stata interrogata per circa tre ore dal gip del Tribunale di Agrigento, per l'udienza di convalida dell'arresto eseguito a Lampedusa dalla Guardia di Finanza. E' attesa per questa mattina la decisione del gip Alessandra Vella. Ieri sera, al termine dell'udienza, la Procura ha chiesto la convalida dell'arresto e il divieto di dimora ad Agrigento per la donna. La comandante si è difesa dicendo di essere entrata in porto per uno "stato di necessità".