Autostrade: Commissione Mit, Aspi non aveva diritto a ricostruire Ponte (3)

(AdnKronos) - Per i tecnici, sono pertanto considerarsi nulle le clausole risarcitorie previste per la risoluzione anticipata del rapporto, anche se nel documento non si esclude la possibilità che Aspi possa avanzare pretese ed averla vinta davanti ai giudici.

Una delle 'concessioni' contenute nella relazione è quella che prevede, nel caso di revoca, un valore di subentro relativo agli investimenti non ammortizzati ed effettuati da Autostrade in questo anno, a seguito del crollo del ponte Morandi.

Ma l'idea di Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e i 5 Stelle favorevoli alla revoca è quella di richiedere all'azienda subentrante, ovvero quella che eventualmente sostituirà Aspi, di saldare il dovuto, annullando così possibili esborsi per le casse dello Stato.