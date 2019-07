Autostrade: Commissione Mit, Aspi non aveva diritto a ricostruire Ponte (2)

(AdnKronos) - Il crollo del ponte, si legge ancora nel testo dove viene ricordato che le contestazioni sono riconosciute solo in caso di "rimediabilità" da parte del Concessionario, "ha irrimediabilmente reso impossibile l'adempimento della prestazione di consegna alla quale era tenuto il Concessionario; e ciò si afferma senza considerare le ulteriori conseguenze che il crollo ha comportato, ossia la soluzione di continuità del mantenimento della funzionalità dell'infrastruttura concessa, la morte di numerose vittime, ingenti danni materiali, sconvolgimenti nella viabilità e nei trasporti, nocumento per l'immagine del Paese e per la sua economia".

Altro elemento su cui si sofferma la relazione, il via libera alle convenzioni nel 2008. Quel disco verde, si legge infatti a pagina 8, avvenne disponendone "efficacia immediata" nonostante fossero "ancora in corso di esame da parte degli organi tecnici", in "deroga alla procedura altrimenti prevista dalla legislazione a quel momento vigente". "Dunque si evince - si legge ancora nella relazione - che non si escludevano riflessi finanziari per lo Stato e che non si aveva contezza neppure del numero e, quindi, del contenuto degli schemi di convenzione oggetto di approvazione per legge".

Come anticipato ieri dall'Adnkronos, la relazione della commissione indipendente parla di un "grave inadempimento" da parte di Autostrade nella manutenzione del ponte venuto giù il 14 agosto scorso, una mancanza che giustificherebbe lo revoca unilaterale della concessione. Nel documento, inoltre, si parla di una mancanza di fiducia in Aspi, con dubbi sull'intera rete autostradale, nonostante la società dei Benetton abbia iniziato un forte intervento straordinario di manutenzione dopo il crollo del ponte Morandi. Un impegno che tuttavia, stando ai risultati della commissione, non sarebbe sufficiente a mantenere in essere la convenzione, né tantomeno giustificherebbe la revoca circoscritta alla sola Liguria.